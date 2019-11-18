Футболист Павел Мамаев сыграл дебютный матч за клуб «Ростов»

Он перешел в эту команду после освобождения из колонии. «Ростов» проиграл «Краснодару» в товарищеском матче со счетом 0:1. Заявить Мамаева для участия в матчах Российской премьер-лиги клуб сможет только после зимней паузы в чемпионате.

Два месяца назад футболист вышел на свободу из колонии по УДО. В мае мая Пресненский районный суд Москвы приговорил его к году и пяти месяцам за несколько нападений в центре Москвы минувшей осенью. По этому делу осуждены были также игрок «Зенита» Александр Кокорин и еще два человека.