Митинг против нового мэра города вновь прошел в Элисте

По официальным данным, на него пришли 200 человек, по словам организаторов – около двух тысяч. Протестующие недовольны тем, что главой столицы Калмыкии был назначен Дмитрий Трапезников, в прошлом, один из руководителей самопровозглашенной ДНР. Кроме отставки Трапезникова, митингующие потребовали вернуть прямые выборы главы города.