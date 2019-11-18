Митинг против нового мэра города вновь прошел в Элисте

По официальным данным, на него пришли 200 человек, по словам организаторов – около двух тысяч. Протестующие недовольны тем, что главой столицы Калмыкии был назначен Дмитрий Трапезников, в прошлом, один из руководителей самопровозглашенной ДНР. Кроме отставки Трапезникова, митингующие потребовали вернуть прямые выборы главы города.
2019-11-18T02:03:00+03:00
2019-11-18T02:06:09+03:00
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02:03, 18 ноября 2019
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