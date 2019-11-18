Греческая полиция применила слезоточивый газ в Афинах против демонстрантов

В столице страны накануне прошел марш памяти студентов Политехнического института, восстание которых было подавлено во время правления режима «черных полковников». После этого несколько участников были задержаны. В результате вспыхнули беспорядки, передает агентство ТАСС. Акции протеста проходили и в других городах Греции.
2019-11-18T02:03:00+03:00
2019-11-18T02:05:46+03:00
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02:03, 18 ноября 2019
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