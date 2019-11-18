Греческая полиция применила слезоточивый газ в Афинах против демонстрантов

В столице страны накануне прошел марш памяти студентов Политехнического института, восстание которых было подавлено во время правления режима «черных полковников». После этого несколько участников были задержаны. В результате вспыхнули беспорядки, передает агентство ТАСС. Акции протеста проходили и в других городах Греции.