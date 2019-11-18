Протестующие в Тбилиси заблокировали вход в грузинский парламент

Как передает телеканал «Имеди», люди возвели баррикаду из мешков мусора и песка. Кроме того, участники демонстрации разбили палатки у всех входов в здание. Накануне в Тбилиси прошел митинг с требованием провести внеочередные выборы по пропорциональной системе. Акции протеста начались еще на прошлой неделе, после того как в четверг в парламенте провалилось голосование о парламентских выборах по новой системе в следующем году.