Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились

Сейчас так к нему относятся чуть менее четверти опрошенных «Левада-центром», пишет газета «Ведомости». Такой же показатель был у Путина 8 лет назад перед массовыми протестами, В то же время, как отмечает издание, выросла оценка деятельности президента. Сейчас одобряют его работу 70% россиян, и только 28% оценивают негативно. Однако рекордным рейтинг одобрения был осенью 2014 года.
2019-11-18T02:03:00+03:00
2019-11-18T02:04:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 18 ноября 2019
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