Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились

Сейчас так к нему относятся чуть менее четверти опрошенных «Левада-центром», пишет газета «Ведомости». Такой же показатель был у Путина 8 лет назад перед массовыми протестами, В то же время, как отмечает издание, выросла оценка деятельности президента. Сейчас одобряют его работу 70% россиян, и только 28% оценивают негативно. Однако рекордным рейтинг одобрения был осенью 2014 года.