В законопроекте против домашнего насилия появилось понятие «преследование»

Кроме того, депутаты потребовали, чтобы организации, которые защищают пострадавших, не имели права обращаться в правоохранительные органы без согласия жертвы, пишет газета РБК. Впервые документ внесли в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. О необходимости разработать и внести такой законопроект летом говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Между тем на днях соавторы и эксперты, которые участвовали в разработке документа, пожаловались на угрозы, которые им поступают по электронной почте и через социальные сети.
2019-11-18T02:03:00+03:00
2019-11-18T02:04:17+03:00
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02:03, 18 ноября 2019
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