В законопроекте против домашнего насилия появилось понятие «преследование»

Кроме того, депутаты потребовали, чтобы организации, которые защищают пострадавших, не имели права обращаться в правоохранительные органы без согласия жертвы, пишет газета РБК. Впервые документ внесли в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. О необходимости разработать и внести такой законопроект летом говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Между тем на днях соавторы и эксперты, которые участвовали в разработке документа, пожаловались на угрозы, которые им поступают по электронной почте и через социальные сети.