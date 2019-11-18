Министры иностранных дел России и Белоруссии обсудят сегодня в Москве вопросы интеграции двух стран

Между тем накануне белорусский президент Александр Лукашенко назвал экономические отношения между Москвой и Минском напряженными. Он пригрозил, что не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
2019-11-18T01:09:00+03:00
2019-11-18T01:09:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 18 ноября 2019
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