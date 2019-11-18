Футболисты подрались на матче в Астрахани

Это произошло на встрече команд Профессиональной футбольной лиги: местного «Волгаря» и «Легиона-Динамо» из Махачкалы. Сама игра завершилась со счетом 1:1. Стычка началась после финального свистка, рассказали в администрации клуба «Волгарь». Болельщики в потасовке не участвовали, пострадавших, по предварительным данным, нет. Причина стычки пока не известна. «Волгарь» занимает первое место в турнирной таблице зоны «Юг», «Легион-Динамо» идет девятым.
2019-11-18T01:04:00+03:00
2019-11-18T01:08:23+03:00
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01:04, 18 ноября 2019
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