Не менее 80 человек задержали московские полицейские накануне на турнире по боевым искусствам

Его организовали активисты антифашистских организаций в память об убитом 10 лет назад соратнике Иване Хуторском. Задержанные провели несколько часов в различных отделах полиции. Как пишет сайт ОВД-Инфо, у людей фотографировали паспорта. Их также проверяли на причастность к событиям на летних акциях протеста в Москве. Практически всех задержанных отпустили к вечеру воскресенья.
2019-11-18T01:04:00+03:00
2019-11-18T01:07:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 18 ноября 2019
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