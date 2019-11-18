Не менее 80 человек задержали московские полицейские накануне на турнире по боевым искусствам

Его организовали активисты антифашистских организаций в память об убитом 10 лет назад соратнике Иване Хуторском. Задержанные провели несколько часов в различных отделах полиции. Как пишет сайт ОВД-Инфо, у людей фотографировали паспорта. Их также проверяли на причастность к событиям на летних акциях протеста в Москве. Практически всех задержанных отпустили к вечеру воскресенья.