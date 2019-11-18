Полицейский убит в ходе массовых беспорядков в Иране

Выступления в стране не стихают с вечера пятницы, в связи с повышением цен на бензин и нормированием его продажи. Как передает местное агентство IRNA, сотрудник полиции убит, когда пытался противодействовать атаке на полицейский участок в городе Керманшах на западе страны. Участники акций подожгли более ста банков и несколько торговых центров в разных городах. Сообщается, что власти ограничили работу интернета. Президент Ирана Хасан Роухани накануне подписал указ о компенсации гражданам, которые пострадали в результате повышения цен на топливо.
2019-11-18T01:04:00+03:00
2019-11-18T01:07:26+03:00
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01:04, 18 ноября 2019
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