Полицейский убит в ходе массовых беспорядков в Иране

Выступления в стране не стихают с вечера пятницы, в связи с повышением цен на бензин и нормированием его продажи. Как передает местное агентство IRNA, сотрудник полиции убит, когда пытался противодействовать атаке на полицейский участок в городе Керманшах на западе страны. Участники акций подожгли более ста банков и несколько торговых центров в разных городах. Сообщается, что власти ограничили работу интернета. Президент Ирана Хасан Роухани накануне подписал указ о компенсации гражданам, которые пострадали в результате повышения цен на топливо.