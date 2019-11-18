Гонконгская полиция пригрозила применить боевые патроны против протестующих

На такой шаг полицейское начальство готово пойти, если демонстранты не прекратят погромы, а также будут использовать против стражей порядка летальное оружие, передает агентство Reuters. Сейчас силы безопасности в основном применяют слезоточивый газ и водометы. Акции протеста не стихают в автономии с начала лета.
2019-11-18T01:04:00+03:00
2019-11-18T01:07:08+03:00
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01:04, 18 ноября 2019
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