Россия должна вернуть сегодня Украине корабли, которые год назад задержала в Керченском проливе

Передача состоится около полудня в нейтральных водах Черного моря, рассказал агентству ТАСС источник в силовых структурах Южного федерального округа. В российском МИДе накануне сказали, что Москва не отрицала планов вернуть Киеву суда. Требование передать корабли содержится и в постановлении трибунала ООН по морскому праву.
2019-11-18T01:04:00+03:00
2019-11-18T01:05:05+03:00
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01:04, 18 ноября 2019
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