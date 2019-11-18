Россия должна вернуть сегодня Украине корабли, которые год назад задержала в Керченском проливе

Передача состоится около полудня в нейтральных водах Черного моря, рассказал агентству ТАСС источник в силовых структурах Южного федерального округа. В российском МИДе накануне сказали, что Москва не отрицала планов вернуть Киеву суда. Требование передать корабли содержится и в постановлении трибунала ООН по морскому праву.