В Москве сегодня пройдет совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии

Главы МИД двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей намерены согласовать общую позицию по целому ряду международных вопросов. Речь, как ожидается, пойдет, в частности, об активности НАТО в Восточной Европе, выработке общей позиции по отношению к альянсу и о вопросе контроля над вооружениями. Результатом встречи, как говорят в российском МИДе, должно стать подписание программы согласованных действий Москвы и Минска во внешней политике на ближайшие два года. Встреча Лаврова и Макея предшествует заседанию Совета министров Союзного государства, намеченному на вторник. На ней, в свою очередь, обсудят дорожные карты по интеграции России и Белоруссии, которые в обеих странах планируют представить к 1 декабря. Речь в них будет идти об экономическом сближении Москвы и Минска.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в целесообразности Союзного государства в случае, если Москва, по его словам, будет ставить все новые условия.