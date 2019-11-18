В Тверском суде начнётся слушание по существу уголовного дела Павла Новикова

Задержали Павла Новикова утром 29 октября и затем отвезли в Следственный комитет на допрос. Он шёл почти весь день. На следующий суд арестовал Новикова на два месяца. Сразу после этого адвокату москвича сообщили о завершении следствия по делу. Новикову 32 года. По версии следствия, на акции оппозиции 27 июля в Столешниковом переулке он ударил пластиковой бутылкой с водой полицейского-кинолога по голове и предплечью правой руки. Силовик уверяет, что испытал физическую боль. При этом на голове у него был шлем. Следователь утверждает, что Новиков признал вину. Однако он сказал, что первоначально давал показания без консультации с адвокатом и не понимал, какие подписывал документы. Вину Новиков категорически не признал, пишет Новая газета. В суде он также сообщил, что окончил медицинское училище, живёт в Москве с пожилыми родителями, официально не трудоустроен, периодически подрабатывает в лаборатории. Кем именно — Новиков не уточнил.

Так называемое «Московское дело» появилось после акции протеста в конце июля против недопуска независимых кандидатов на выборы в столичную думу. Арестовано уже больше 20ти человек, нескольких осудили.