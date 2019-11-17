Британское командование скрывало преступления своих военнослужащих в Ираке и Афганистане

Это показало совместное расследование Sunday Times и «Би-би-си». Согласно выводам экспертов, командование фальсифицировало документы, чтобы скрыть убийства, совершенные бойцом спецотряда SAS, а также пытки, избиения и сексуальные надругательства над заключенными со стороны шотландских пехотинцев из батальона Black Watch. Минобороны Великобритании пыталось закрыть неудобные дела и не допустить их передачи в прокуратуру или в Международный уголовный суд.
2019-11-17T23:02:00+03:00
2019-11-17T23:04:48+03:00
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23:02, 17 ноября 2019
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