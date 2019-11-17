Британское командование скрывало преступления своих военнослужащих в Ираке и Афганистане

Это показало совместное расследование Sunday Times и «Би-би-си». Согласно выводам экспертов, командование фальсифицировало документы, чтобы скрыть убийства, совершенные бойцом спецотряда SAS, а также пытки, избиения и сексуальные надругательства над заключенными со стороны шотландских пехотинцев из батальона Black Watch. Минобороны Великобритании пыталось закрыть неудобные дела и не допустить их передачи в прокуратуру или в Международный уголовный суд.