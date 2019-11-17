Полиция Гонконга пригрозила применить боевые патроны против участников протестов

Это произойдет в случае, если они продолжат погромы и использование летального оружия. Как передает Reuters, сегодня демонстранты в масках, защитных касках и противогазах забрасывали полицейских кирпичами, бутылками с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков.
2019-11-17T23:02:00+03:00
2019-11-17T23:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 17 ноября 2019
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