Полиция Гонконга пригрозила применить боевые патроны против участников протестов

Это произойдет в случае, если они продолжат погромы и использование летального оружия. Как передает Reuters, сегодня демонстранты в масках, защитных касках и противогазах забрасывали полицейских кирпичами, бутылками с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков.