Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись по всем 110 округам

Об этом сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. Явка избирателей составила около 1 проц. Число кандидатов превышает 500 человек. Участки для голосования закрылись в Белоруссии в 20.00.
2019-11-17T23:01:00+03:00
2019-11-17T23:03:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 17 ноября 2019
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