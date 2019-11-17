Сообщение о минировании аквапарка «Мореон» в Москве оказалось ложным

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, аквапарк в Ясеневе проверили кинологи и другие специалисты. Ничего подозрительного не обнаружено. На время проверки из здания было эвакуировано около 2 тыс. человек. Ранее аналогичные сообщения о минировании поступили в две московские школы, телецентр «Останкино» и в Российский исследовательский медуниверситет им. Пирогова. Ни в одном случае информация не подтвердилась.
2019-11-17T23:01:00+03:00
2019-11-17T23:03:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 17 ноября 2019
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