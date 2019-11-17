Лукашенко: Пока не решены вопросы с поставками углеводородов, на дорожные карты по интеграции можно не рассчитывать

Пока не будут решены вопросы с поставками в Беларусь углеводородов и снятием торговых барьеров, на подписание дорожных карт по интеграции с Россией можно не рассчитывать. Сегодня этот дал понять президент Беларуси Александр Лукашенко. «На хрена нужен кому такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю!» — цитирует ВВС белорусского лидера.