Передача Украине трех задержанных в Керченском проливе кораблей состоится завтра в нейтральных водах Черного моря

Передача Украине трех задержанных год назад в Керченском проливе военных кораблей состоится завтра в нейтральных водах Черного моря. Об этом ТАСС сообщили в Крамском погрануправлении ФСБ. Сегодня два катера и один буксир в сопровождении российских боевых судов покинули порт Керчи. Их экипажи (всего 24 человека) ранее были переданы украинской стороне в рамках обмена удерживаемыми лицами. Передачу кораблей следует рассматривать в свете предстоящей встречи в нормандском формате. Так считает адвокат Илья Новиков, представляющий интересы украинских моряков.

Впрочем, если накануне в Киеве, Париже и Берлине в качестве даты встречи «нормандской четверки» называли 9 декабря, то сегодня в Кремле лишь допустили возможность такого саммита до конца года, не называя конкретной даты.