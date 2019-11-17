Всех задержанных на организованном антифашистами турнире по единоборствам отпустили из отделов полиции

По данным ОВД Инфо, всего задержали около 80 человек. Официальных объяснений проведенного Центром «Э» рейда так и не последовало. В некоторых отделах полиции сотрудники ограничились стандартными объяснениями о проверке на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Власти стараются удержать антифашистов под контролем, поскольку чувствуют с их стороны потенциальную угрозу. Так считает участник антифашистского движения Алексей Гаскаров.

Турнир по единоборствам, на котором произошло массовое задержание участников и зрителей, был посвящен памяти убитого 10 лет назад неформального лидера молодежного антифашистского движения Ивана Хуторского.