В акции протеста перед зданием парламента Грузии по данным полиции приняли участие до 5,5 тысяч человек

Представители оппозиции требовали отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Протест оппозиции был вызван тем, что парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям.
2019-11-17T21:00:00+03:00
2019-11-17T21:03:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 17 ноября 2019
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