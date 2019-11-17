Президент Белоруссии высказал недовольство политикой России по вопросам экономической интеграции двух стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал недовольство политикой России по вопросам экономической интеграции двух стран.

По мнению белорусского политического аналитика Артема Шрайбмана, речь не идет о прекращении партнерских отношений между Минском и Москвой, но страны постепенно дистанцируются друг от друга в своей экономической политике. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Стратегия союза с Россией у Лукашенко всегда была довольно понятна — это максимальные экономические преференции при минимальных политических уступках. Москва считает иначе. Здесь и конфликт. Позиции сторон здесь несовместимы. Но это не означает какой-то развал дружбы, и все, что было до сих пор подписано, будет аннулировано. Просто сотрудничество в некотором смысле де-юре замораживаются на сегодняшнем уровне, а де-факто происходит плавное постепенное дистанцирование, суверинизация стран», — сказал он.

По словам А.Шрайбмана, Минск считает, что сам факт нахождения Белоруссии в интеграционных союзах с Россией должен обеспечивать Белоруссии равные условия доступа к российским энергоресурсам, такие же как имеют российские регионы, или «неограниченный доступ на российский рынок».

«Лукашенко так трактует интеграционное соглашение, которое есть. Он недоволен тем, что по газу нет внутренних российских цен, по нефти Россия плавно повышает для Белоруссии цены до мировых, и по поставкам разных продуктов, периодически возникает торговые войны. Это такая вечная тема российско-белорусских отношений», — отметил аналитик.

Углубленный союз России и Белоруссии, по мнению А.Шрайбмана, в ближайшее время маловероятен из-за этих разногласий, хотя позиция Москвы более сильная.

«У России намного больше ресурсов для того, чтобы продавить свое видение союзных отношений. И это статус-кво, Белоруссия остается без преференций каких-то — торговых и энергетических. Это происходит в последние годы, и будет происходить и дальше. И в этот раз Лукашенко не получится выторговать то, что он хочет. Поэтому союз не пойдет развиваться дальше. Я не верю в углубленную интеграцию», — отметил аналитик.