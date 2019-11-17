МИД России: Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву задержанные в Керченском проливе суда

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву задержанные в Керченском проливе суда. Таким образом в МИД России прокомментировали начало передачи двух катеров и буксира Украинской стороне. Сегодня эти суда покинули порт Керчи. Сама передача должна состояться завтра в нейтральных водах.