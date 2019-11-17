МИД России: Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву задержанные в Керченском проливе суда

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву задержанные в Керченском проливе суда. Таким образом в МИД России прокомментировали начало передачи двух катеров и буксира Украинской стороне. Сегодня эти суда покинули порт Керчи. Сама передача должна состояться завтра в нейтральных водах.
2019-11-17T21:00:00+03:00
2019-11-17T21:03:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 17 ноября 2019
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