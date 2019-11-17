Около 2 тыс. человек эвакуированы из крупнейшего в Москве аквапарка «Мореон»

Причиной стало анонимное сообщение о заложенной там бомбе. Как передает ТАСС, на место прибыли пожарные и спасатели. Здание проверяется. Ранее аналогичные сообщения поступили в две московские школы, телецентр «Останкино» и в Российский медуниверситет им. Пирогова. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, эти объекты проверены профильными службами, опасных для жизни предметов там не нашли.
2019-11-17T21:00:00+03:00
2019-11-17T21:00:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 17 ноября 2019
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