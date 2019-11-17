Около 2 тыс. человек эвакуированы из крупнейшего в Москве аквапарка «Мореон»

Причиной стало анонимное сообщение о заложенной там бомбе. Как передает ТАСС, на место прибыли пожарные и спасатели. Здание проверяется. Ранее аналогичные сообщения поступили в две московские школы, телецентр «Останкино» и в Российский медуниверситет им. Пирогова. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, эти объекты проверены профильными службами, опасных для жизни предметов там не нашли.