Предполагаемый виновник аварии в Забайкалье, в результате которой 14 ноября погибли семь человек, взят под стражу

Ранее 29-летнему арестованному, который уже имеет судимость за нарушение ПДД и вождение в нетрезвом виде, было предъявлено обвинение. Установлено, что в момент аварии он был пьян.
2019-11-17T20:30:00+03:00
2019-11-17T20:37:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 17 ноября 2019
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