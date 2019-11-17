Массовая драка с участием игроков «Волгаря» и «Легион-Динамо» произошла в матче 18-го тура первенства Олимп ПФЛ

Массовая драка с участием игроков астраханского «Волгаря» и махачкалинского клуба «Легион-Динамо» произошла в матче 18-го тура первенства Олимп ПФЛ. Встреча, которая прошла в Астрахани, завершилась со счетом 1:1. Как передает ТАСС, после финального свистка между футболистами возник конфликт, на поле выбежали представители обеих команд. В результате завязалась массовая потасовка, которая продолжалась несколько минут. Причина и зачинщики пока не известны. Случай будет разобран на контрольно-дисциплинарном комитете в Москве.