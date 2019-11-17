В медицинском колледже Махачкалы произошла драка, в ходе которой получил ранение студент

Как сообщает МВД Дагестана, 17-летний юноша ранил своего оппонента ножом в живот и сбежал, но вскоре был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причиной конфликта стало замечание девушке за ее «неподобающее» поведение. Она пожаловалась своему парню. Выяснение отношений с обидчиком переросло в драку с участием нескольких десятков человек.