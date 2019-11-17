В медицинском колледже Махачкалы произошла драка, в ходе которой получил ранение студент

Как сообщает МВД Дагестана, 17-летний юноша ранил своего оппонента ножом в живот и сбежал, но вскоре был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причиной конфликта стало замечание девушке за ее «неподобающее» поведение. Она пожаловалась своему парню. Выяснение отношений с обидчиком переросло в драку с участием нескольких десятков человек.
2019-11-17T20:30:00+03:00
2019-11-17T20:30:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 17 ноября 2019
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