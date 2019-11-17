143 новых геоглифа найдены на плато Наска в Южном Перу

Как сообщают исследователи из японского университета Ямагата, их помогли обнаружить искусственный интеллект, 3D-моделирование и полевые работы. Знаки, как отмечается в заявлении ученых, приблизительно датируются периодом с 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры. На них можно увидеть гуманоидов с квадратными головами, двуглавых змей и странных рыб.