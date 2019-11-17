Не менее 25 человек пострадали в ДТП в американском штате Вирджиния

По сведениям Си-би-эс, тягач потерял управление и столкнулся с пассажирским автобусом, в котором ехали более 20 пассажиров. По данным полиции, причиной аварии стали плохие погодные условия и обледенение дорожного полотна.
2019-11-17T20:00:00+03:00
2019-11-17T20:04:15+03:00
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20:00, 17 ноября 2019
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