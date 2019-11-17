Полиция Гонконга задержала десятки радикальных протестующих из числа студентов Политехнического университета

Как пишет «Саут Чайна морнинг пост», на территории вуза остаются сотни участников беспорядков, несмотря на требование полиции разойтись. Правоохранительные органы перекрыли прилегающие к кампусу улицы и блокируют все входы и выходы из университетского городка. Будет ли штурм, пока неясно.