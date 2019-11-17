На Красной площади задержали активистку «бессрочного протеста» Ольгу Мисик, на которой была маске Бориса Ельцина

На Красной площади в Москве задержали активистку «бессрочного протеста» Ольгу Мисик, на которой была маске Бориса Ельцина. Как рассказала «МБХ медиа» сама Мисик, устраивать какие-либо акции она не планировала. Тем не менее, полицейские доставили девушку в ОВД «Китай-город»и угрожают составить протокол о неповиновении за отказ снять маску. При этом у нее спрашивают, «сколько ей заплатили».
2019-11-17T20:00:00+03:00
2019-11-17T20:39:03+03:00
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20:00, 17 ноября 2019
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