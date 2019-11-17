Из московских ОВД отпустили практически всех задержанных на антифашистском турнире по единоборствам

В ОВД «Хорошевский остаются трое несовершеннолетних, они ждут, когда за ними приедут родители. По данным ОВД Инфо, всего без объяснения причин было задержано около 80 человек. Причину задержания им так и не объяснили, но переписали личные данные и отсканировали паспорта.
2019-11-17T20:00:00+03:00
2019-11-17T20:03:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2539039-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:00, 17 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
14 ноября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)