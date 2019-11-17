Из московских ОВД отпустили практически всех задержанных на антифашистском турнире по единоборствам

В ОВД «Хорошевский остаются трое несовершеннолетних, они ждут, когда за ними приедут родители. По данным ОВД Инфо, всего без объяснения причин было задержано около 80 человек. Причину задержания им так и не объяснили, но переписали личные данные и отсканировали паспорта.