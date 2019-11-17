Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco разместит в рамках IPO 1,5% акций

Таким образом, как отмечает Bloomberg, сама компания оценивается в $1,6–1,7 трлн. Это меньше, чем рассчитывали раньше в Эр-Рияде. Размещением акций по цене $8–8,5 Saudi Aramco планирует привлечь до $25,6 млрд. Окончательный объем размещения станет известен 5 декабря.