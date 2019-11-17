Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco разместит в рамках IPO 1,5% акций

Таким образом, как отмечает Bloomberg, сама компания оценивается в $1,6–1,7 трлн. Это меньше, чем рассчитывали раньше в Эр-Рияде. Размещением акций по цене $8–8,5 Saudi Aramco планирует привлечь до $25,6 млрд. Окончательный объем размещения станет известен 5 декабря.
2019-11-17T19:30:00+03:00
2019-11-17T19:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 17 ноября 2019
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