Президент Ирана подписал указ о компенсациях гражданам, пострадавшим от повышения цен на топливо

По словам Хасана Роухани, выплаты начнутся уже с завтрашнего дня. Накануне в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза. Это спровоцировало в стране многочисленные акции протеста и беспорядки. За два дня задержано около одной тысячи человек.
2019-11-17T19:30:00+03:00
2019-11-17T19:33:40+03:00
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19:30, 17 ноября 2019
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