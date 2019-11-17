Президент Ирана подписал указ о компенсациях гражданам, пострадавшим от повышения цен на топливо

По словам Хасана Роухани, выплаты начнутся уже с завтрашнего дня. Накануне в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза. Это спровоцировало в стране многочисленные акции протеста и беспорядки. За два дня задержано около одной тысячи человек.