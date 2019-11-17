Александр Лукашенко объявил, что будет принимать участие в выборах главы государства

При этом он подчеркнул, что не будет держаться за власть, если его не поддержит народ. Действующий президент отметил, что Конституция Белоруссии к выборам, которые пройдут летом 2020 года, меняться не будет.
2019-11-17T19:30:00+03:00
2019-11-17T19:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 17 ноября 2019
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