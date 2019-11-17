Встреча лидеров стран «нормандской четверки» может состояться до конца года

Этого в федеральном телеэфире не исключил помощник президента России Юрий Ушаков. Конкретных сроков он не назвал, сказав, что они еще обсуждаются. В минувшую пятницу Елисейский дворец и аппарат президента Украины сообщили о договоренности провести встречу в «нормандском формате» в Париже 9 декабря. Эту информацию подтвердили и в правительстве Германии. Кремль эту дату официально не подтверждал.