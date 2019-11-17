Три корабля, задержанные год назад в Керченском проливе, вернут Украине 18 ноября в нейтральных водах

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Крыму. Освобожденные суда уже покинули порт Керчи. В свою очередь источник ТАСС рассказал, что следователи ФСБ уже исключили украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу о незаконном пересечении российской границы.
2019-11-17T19:30:00+03:00
2019-11-17T19:31:24+03:00
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19:30, 17 ноября 2019
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