В Лондоне сегодня завершается итоговый турнир Ассоциации теннисистов профессионалов

За титул поспорят австриец Доменик Тим и Стефанос Циципас из Греции.

Состав финальной пары Итогового Чемпионата оказался удивительным. Напомню, что в числе участников турнира были Рафаль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер. Однако, никому из титиулованных ветеранов не удалось дойти до финала. Более того, Рафа и Новак не смогли в Лондоне даже выйти из группы. А самый титулованный теннисист современности – Федерер – проиграл в полуфинале Циципасу.

В очном противостоянии грек своему сегодняшнему сопернику – Доменику Тиму – уступает. Циципас выиграл два матча, австриец – 4. Победил Тим и в единственном их предыдущем финале. В октябре нынешнего года в Шанхае. Букмекеры в сегодняшней встрече отдают небольшой перевес австрийскому теннисисту.

Напомним, что российский участник турнира – Даниил Медведев – завершил борьбу на групповой стадии, проиграв все свои матчи.