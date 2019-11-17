Полиция задержала активиста, который вышел с одиночным пикетом на Невский проспект

Это была акция в поддержку оппозиционного петербургского депутата Бориса Вишневского.

Несколько человек сегодня вышли к гостиному двору в центре Петербурга на одиночные пикеты в поддержку депутата от партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Несколько изданий, которые входят в медиагруппу «Патриот», связанную с миллиардером Евгением Пригожиным, обвинили его в домогательстве к студенткам педологического вуза имени Герцена. Вишневский преподаёт там политологию. Публикации основываются на анонимных рассказах неких студенток. Сам политик, а также в университете называют обвинения абсурдными и говорят о том, что это связано с политической оппозиционной деятельностью Вишневского. Во время пикетов в поддержку депутата одного из активистов задержали. Он держал в руках плакат с надписью «Да — депутату Вишневскому, нет — клевете и пропаганде, нет — Путину и пропаганде».



Также на Невском проспекте задержали еще одного пикетчика, он протестовал против повышения цен на проезд в общественном транспорте.