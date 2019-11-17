Задержанных на антифашистском турнире по единоборствам постепенно выпускают из отделений полиции

Как сообщил «Эху Москвы адвокат «ОВД – Инфо» Андрей Плотников, в ОВД «Сокол» и «Войковский» задержанных уже не осталось. По словам Плотникова, действия сотрудников центра «Э» были незаконными.

Часть задержанных была доставлена в ОВД «Хорошёвский». Туда отправилась адвокат Юлия Сычева. По ее словам, там остаются еще 13 человек. Несколько задержанных были доставлены в ОВД «Аэропорт».

Всего, по данным «ОВД-Инфо», задержали около 80 участников и зрителей турнира, посвященного памяти неформального лидера молодежного антифашистского движения Ивана Хуторского.