Передача украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, состоится завтра в нейтральных водах Черного моря

Передача украинских военных кораблей, задержанных в прошлом году в Керченском проливе, состоится завтра в нейтральных водах Черного моря. Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах Южного федерального округа, передача трех судов произойдет в нейтральных водах у мыса Такиль. Официально это никак не подтверждено.

24 украинских моряка, задержанных после пограничного инцидента, недавно были переданы украинской стороны в рамках обмена удерживаемыми лицами.