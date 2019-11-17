Жан Тодт: Главные причины высокой смертности россиян из-за аварий — недостаток образования водителей и пешеходов

Главные причины высокой смертности россиян из-за аварий — недостаток образования водителей и пешеходов, а также вождение в пьяном виде. Об этом РИА Новости сообщил президент Международной автомобильной федерации, спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт. К основным причинам смерти в ДТП, он также отнес использование телефонов за рулем и недостатки в правовом регулировании дорожных нарушений. По данным ГИБДД, в прошлом году в результате более 168 тысяч аварий в России погибли более 18 тысяч человек. сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП.