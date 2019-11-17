Решение по возобновлению авиасообщения с египетскими курортами пока не принято

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады всё еще не отвечают российским стандартам безопасности. Авиасообщение с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после теракта на самолете авиакомпании «Когалымавиа». Теперь вопрос о возобновлении полетов будет поднят, по сведениям ИНТЕРФАКСа, уже в будущем году.