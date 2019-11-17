Решение по возобновлению авиасообщения с египетскими курортами пока не принято

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады всё еще не отвечают российским стандартам безопасности. Авиасообщение с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после теракта на самолете авиакомпании «Когалымавиа». Теперь вопрос о возобновлении полетов будет поднят, по сведениям ИНТЕРФАКСа, уже в будущем году.
2019-11-17T18:30:00+03:00
2019-11-17T18:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 17 ноября 2019
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