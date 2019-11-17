В Элисте митинг за отставку мэра — ранее одного из руководителей самопровозглашённой ДНР — собрал 2000 человек

В Элисте митинг с требованием отставки мэра Дмитрия Трапезникова, ранее одного из руководителей самопровозглашённой ДНР, собрал две тысячи человек. Люди призвали также уйти с поста главу республики Калмыкия.

Среди лозунгов «Это наш город», «Трапезников, выполни своё обещание, вернись в ДНР», «Народ Калмыкии источник власти», российские триколоры и флаги республики. Митинг в столице Калмыкии был далеко не первым в череде массовых протестов жителей Элисты, недовольных новым градоначальником едва он начал руководить городом. Его в конце сентября назначил глава Калмыкии Бату Хасиков. Причина недовольства — прошлое Дмитрия Трапезникова. Ближайшего человека в окружении на тот период лидера сепаратистов самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко. После его гибели в конце лета прошлого года эти обязанности неделю исполнял Трапезников. Жители Элисты не хотят, чтобы их городом руководил назначенец, не имеющий к Калмыкии никакого отношения и к тому же человек, которого Украина считает террористом. В Элисте прошло несколько акций, сегодняшняя собрала около двух тысяч человек. Главное требование — отставка главы Элисты. Об этом говорила не только молодёжь, но и пожилые люди. Один из них, главред газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев призвал главу республики отменить решение о назначении Трапезникова.

Митингующие также требовали вернуть прямые выборы мэра Элисты, на акции звучали и призывы к отставке самого главы Калмыкии. Люди осуждали жадность местных чиновников и коррупцию. Прекратите грабить регион, призывала одна из жительниц столицы Калмыкии, парикмахер Задма.

Организаторы митинга до его начала опасались провокаций со стороны полиции, обошлось без них. Правда, до начала силовики запретили разворачивать транспаранты. Наверно боялись, чтобы люди заранее не увидели лозунги, рассказал изданию МБХ-Медиа один из устроителей митинга.

Жители Элисты намерены и дальше митинговать против назначения Трапезникова главой городской администрации.