Президент Белоруссии заявил, что республика не пойдет на интеграцию с Россией, если будет угроза ее суверенитету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не пойдет на интеграцию с Россией, если будет угроза ее суверенитету. Об этом он сказал, комментируя перспективу принятия Минском соответствующих дорожных карт с Россией.

Александр Лукашенко не намерен подписывать ни одного документа, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни белорусского общества. А самые главные принципы – это суверенитет и независимость, заявил сегодня белорусский лидер, отметив, что он в этом смысле не меньший патриот, чем кто-либо другой. По словам Лукашенко, судьба интеграции стран напрямую зависит от решения по принципиальным вопросам – поставкам углеводородов и открытию российского рынка для белорусских товаров. Лукашенко напомнил, что ежегодный торговый дефицит страны в торговле с Россией составляет 9 миллиардов долларов. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия – не «нахлебница» и не хочет ею быть.

Между тем, в Москве еще в начале осени объявили, что процесс интеграции в рамках договора о Союзном государстве уже чуть ли не готов к запуску. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о том, что стороны в целом достигли консенсуса.

По данным газеты РБК, Владимир Путин ранее поручил проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах до нового года. Газета «Коммерсант» писала, что Москва и Минск согласовали создание единых налогового и гражданского кодексов.

Договор о создании Союзного государства был подписан в 1999 году. Он предполагает интеграцию стран в сферах экономики, налогов, ценовой политики, тарифов, денежной политики и пенсионного обеспечения.