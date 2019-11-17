РФ и Украина согласовали передачу Киеву трех военных кораблей, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе

Россия и Украина согласовали передачу Киеву трех военных кораблей, задержанных год назад в ходе инцидента в Керченском проливе. Как ожидается, процедура состоится уже в понедельник.

Три украинских корабля – это буксир «Яны Капу» и малые бронированные катера «Никополь» и «Бердянск» — уже буксируются к согласованному месту передачи. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Крыму. При этом там воздерживаются от подробностей процедуры. Источник агентства ТАСС, в свою очередь, говорит, что украинские корабли будут возвращены в полдень в нейтральных водах возле крымского мыса Такиль. Он располагается на юго-востоке Керченского полуострова. Собеседник агентства «Интерфакс» также утверждает, что процедура состоится не в Азовском море.

Адвокат Илья Новиков в интервью «Эху Москвы» высказал мнение, что возвращение украинских кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе год назад, стоит связывать с предстоящей встречей в нормандском формате.

Источники газеты «КоммерсантЪ» накануне также утверждали, что Россия намеревалась вернуть корабли в контексте ожидаемого саммита «нормандской четверки». Однако официально в МИДе это отрицают.

В мае этого года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию вернуть Украине захваченные корабли и освободить украинских моряков. В сентябре 24 военнослужащих были переданы на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.



Инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября прошлого года – Россия обвиняла экипажи трех украинских военных кораблей в нарушении госграницы.