Сотрудники центра Э без объяснения причин задержали не менее 80 участников турнира по единоборствам памяти Хуторского

Сотрудники центра «Э» без объяснения причин задержали не менее 80 участников турнира по единоборствам памяти Ивана Хуторского.

По свидетельству одного из задержанных зрителей турнира Марата Арутюнова, действовали полицейские весьма жестко.

Как сообщает «ОВД-Инфо», задержанных группами доставили в различные ОВД Москвы. Там у них требовали сообщить личные данные и сканировали паспорта. В ОВД «Сокол» отправился адвокат Андрей Плотников.

Власти стараются держать антифашистов под контролем, поскольку чувствуют с их стороны потенциальную угрозу. Так объясняет случившееся участник антифашистского движения Алексей Гаскаров.

Весь список задержанных публикует портал ОВД-Инфо. По его данным, задержанные выпущены также из ОВД «Аэропорт» и «Войковский». 15 человек остаются в ОВД «Хорошёвский» – туда поехала адвокат Юлия Сычева.

Официальных разъяснений от правоохранительных органов о причинах рейда до сих пор не поступало. Отмечу, турнир по единоборствам был приурочен к 10-й годовщине убийства неформального лидера антифашистского движения Ивана Хуторского.