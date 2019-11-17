В аэропорту Франкфурта-на-Майне столкнулись два самолета

На взлетно-посадочной полосе не смогли разминуться лайнеры компаний «Кореан Эйр» и «Эйр Намибия». Пострадавших нет, поскольку оба борта двигались на низкой скорости. У одного из самолетов поврежден высотный рулевой механизм, у другого – часть крыла. Причины столкновения станут ясны после расшифровки черных ящиков.
2019-11-17T17:30:00+03:00
2019-11-17T17:34:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2538971-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:30, 17 ноября 2019
Загрузка комментариев...