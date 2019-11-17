В аэропорту Франкфурта-на-Майне столкнулись два самолета

На взлетно-посадочной полосе не смогли разминуться лайнеры компаний «Кореан Эйр» и «Эйр Намибия». Пострадавших нет, поскольку оба борта двигались на низкой скорости. У одного из самолетов поврежден высотный рулевой механизм, у другого – часть крыла. Причины столкновения станут ясны после расшифровки черных ящиков.