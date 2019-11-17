Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Забайкалье, произошедшего 14 ноября, в момент аварии был пьян

Он арестован и частично признал вину. Об этом сообщается в управлении СК по Забайкальскому краю. ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, в результате которого погибли 7 человек, произошло на автодороге Чита-Забайкальск в районе села Агинское .